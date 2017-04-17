Алексей Игонин: "Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, нужно признать, что "Спартак" достоин быть чемпионом"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил закономерность результата матча питерцев в 23-м туре чемпионата России против "Спартака" (1:2). Игонин подчеркнул, что своей игрой москвичи заслуживают чемпионского титула.

– При всех интригах, которые мы видели по ходу матча, когда сначала шла равная игра, потом забили хозяева, потом гости, затем, показалось, питерцы взяли инициативу в свои руки, по факту результат закономерный, – цитирует Rusfootball.info Игонина. – Как бы нам это здесь, в Санкт-Петербурге, не нравилось, сегодня получается, что "Спартак" просто сильнее. И с точки зрения индивидуального мастерства, что мы увидели во втором голе москвичей, и с точки зрения командного. К сожалению, "Зенит" не выглядел победителем, и максимум, что мы могли получить, – это ничья, но в такой игре, учитывая расклад в турнирной таблице, ничья была равносильна поражению.



Нужно констатировать факт, что мы проиграли. После этого матча мы можем, к сожалению, смириться с тем, что сейчас мы первого места недостойны.

Чемпион ли "Спартак"? По очкам, наверное, это уже можно признать. Но цыплят по осени считают, об этом поговорим, когда это случится. Но своей игрой "Спартак" титул заслужил. У "Зенита" был шанс изменить текущую ситуацию хотя бы по игре, необязательно по результату. Питерцы могли доказать своим выступлением, что чемпионство "Спартака" если и будет, то это случится ввиду везения, случайности и так далее. Мы этого не увидели, поэтому да... "Спартак" достоин быть чемпионом вне зависимости от отрыва от ближайших конкурентов.