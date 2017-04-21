Алексей Игонин: "Для премьер-лиги у Кокорина очень приличный уровень"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий питерцев Александр Кокорин несправедливо подвергается критике. По его словам, форвард играет на своем уровне и делает это неплохо.

– Есть надежда, что Кокорин наконец разозлится и вытащит "Зенит" в концовке?

– Я не понимаю людей, который называют Кокорина вечно перспективным и способным. Выработался уже какой-то странный стереотип.

– Почему?

– Сколько уже можно говорить о перспективах? Кокорин играет на своем уровне. Причем неплохо это делает, у него хорошие показатели. Я не говорил и 10 лет назад, что он способен выступать в чемпионате Испании. Повторю, для премьер-лиги у Кокорина очень приличный уровень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Алексея Игонина