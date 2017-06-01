Алексей Игонин: "Чем больше Манчини купят первоклассных футболистов, тем быстрее он добьется результата"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин отметил, что новый наставник питерского клуба Роберто Манчини может дать футболистам дисциплину, которой часто не хватает российским клубам.

– Что даст "Зениту" Манчини и как быстро он сможет добиться результата?

– Мы уже не раз ошибались в прогнозах. Но считаю, что итальянский специалист может дать дисциплину, которой, как правило, не хватает российским командам. Когда в наш клуб приходят иностранцы, всегда говорят, что именно в этом компоненте есть, куда прибавлять. Потому что это вопрос не только околофутбольных вещей, но и на поле: порядок в обороне, игровая дисциплина. Если удастся добавить в этих компонентах – это уже будет существенным шагом вперед. А что касается результата, конечно, чем больше будет куплено высококлассных футболистов – тем быстрее будет получен результат.

– Сможет ли он уже в следующем сезоне выиграть золотые медали?

– Здесь все зависит только от приобретенных футболистов, потому что в этом случае "Зенит" может добавить в качестве игры и всем остальном. Но гарантировать результат Манчини все равно не может.

– Нынешний состав не дотягивает до чемпионского?

– Дотягивает и он вполне конкурентоспособен. Но чемпионат с большим преимуществом выиграл "Спартак". И сделал это за счет того, что у него было все в порядке в самой команде. Но чтобы гарантировать себе чемпионство с большим отрывом, надо, чтобы в "Зенит" пришли звездные игроки.

– Контракт с Манчини был заключен по схеме "3+2". Что вы об этом думаете?

– Понятно, что это было условием главного тренера. Таких специалистов заманить в Россию можно только двум вещами: деньгами и большим долгосрочным контрактом. Поэтому вижу в таком контракте заслугу руководства клуба, которое выжало все, что могло в этой ситуации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)