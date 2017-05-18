Алексей Игонин: "Будущее Луческу кажется туманным"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал заявление главного тренера команды из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0). Наставник посетовал на давление со стороны СМИ и раскритиковал президента РФС Виталия Мутко за высказывания по спорным эпизодам матчей с участием петербургского клуба в течение нынешнего сезона.

– Тренеру команды с лучшими условиями и лучшим набором футболистов в стране не пристало таким образом высказывать накопившиеся эмоции, – заявил Игонин. – Причины в первую очередь нужно искать в себе. Судя по всему, несдержанность Луческу говорит о том, что он подустал от всей этой ситуации. Его будущее в команде кажется сомнительным и туманным. Дальше все зависит от руководства, поэтому он сам вряд ли сможет что-то поменять в своей судьбе.

Многие команды позавидовали бы такому вниманию. Можно только порадоваться, что "Зенит" не безразличен вице-премьеру Виталию Леонтьевичу, как и жителям Санкт-Петербурга. Здесь есть все, чтобы получить результат. Но нет ни его, ни контакта с прессой и болельщиками, ни с руководством российского футбола. (Евгений БЕЛОУСОВ)