Алексей Еськов: "С пониманием отнесся к тому, что Карасев заменит меня в матче ЦСКА и "Локо"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" подчеркнул, что спокойно воспринял информацию о том, что он не будет работать на матче 25-го тура между ЦСКА и "Локомотивом". Сегодня стало известно, что эту игру доверили бригаде во главе с Сергеем Карасевым. Напомним, что во встрече предыдущего тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) Еськов удалил трех екатеринбуржцев.

– Центральная игра следующего тура ЦСКА – "Локомотив", которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (заседание должно состояться в ближайшие дни. – Прим. "СЭ"). (Сергей ЕГОРОВ)