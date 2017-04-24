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Алексей Еськов: "С пониманием отнесся к тому, что Карасев заменит меня в матче ЦСКА и "Локо"

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Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ (второй справа) наказывает предупреждением Артема ДЗЮБУ (№22).Алексей Еськов: "Бикфалви сыграл безрассудно"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" подчеркнул, что спокойно воспринял информацию о том, что он не будет работать на матче 25-го тура между ЦСКА и "Локомотивом". Сегодня стало известно, что эту игру доверили бригаде во главе с Сергеем Карасевым. Напомним, что во встрече предыдущего тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) Еськов удалил трех екатеринбуржцев.

– Центральная игра следующего тура ЦСКА"Локомотив", которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (заседание должно состояться в ближайшие дни. – Прим. "СЭ"). (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бизон- к

Алексей, твоё судейство- позор всему чемпионату!

23:10

zloybolshoy

Заодно карася и на вск поставьте, на очки нужны сейчас

23:06