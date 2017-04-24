Алексей Еськов: "После матча "Зенита" с "Уралом" звонили даже из-за рубежа"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" отметил, что после матча 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) его поддержали многие коллеги. Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев.

– После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?

– Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента. Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА сегодня такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай. Вспомните встречу Лиги Европы "Ницца" – "Краснодар". Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа. (Сергей ЕГОРОВ)

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