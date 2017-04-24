Алексей Еськов: "Что мне сказал Павлюченко? Без комментариев"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" подчеркнул, что не будет комментировать свои решения в матче 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) до заседания КДК. Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев, включая Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Что случилось, когда к вам подбежал Павлюченко и начал кричать?

– Во вторник состоится заседание КДК, на которое я приглашен и на котором состоится рассмотрение инцидента. Поэтому пока – без комментариев. Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед.

– И третий громкий момент – удаление полузащитника "Урала" Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой. Что там произошло?

– Не стал бы возвращаться сейчас к этому – до решения контрольно-квалификационной комиссии. (Сергей ЕГОРОВ)