23:11 24 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Еськов: "Что мне сказал Павлюченко? Без комментариев"

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Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" подчеркнул, что не будет комментировать свои решения в матче 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) до заседания КДК. Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев, включая Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

 
Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ (второй справа) наказывает предупреждением Артема ДЗЮБУ (№22).Алексей Еськов: "Бикфалви сыграл безрассудно"

– Что случилось, когда к вам подбежал Павлюченко и начал кричать?

– Во вторник состоится заседание КДК, на которое я приглашен и на котором состоится рассмотрение инцидента. Поэтому пока – без комментариев. Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед.

– И третий громкий момент – удаление полузащитника "Урала" Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой. Что там произошло?

– Не стал бы возвращаться сейчас к этому – до решения контрольно-квалификационной комиссии. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Правду он тебе сказал.

23:25 24 апреля