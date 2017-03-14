Алексей Будогосский - о голе Дзюбы в Перми: "Решение арбитра является совершенно правильным"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский по итогам контрольно-квалификационной комиссии отметил, что в игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) главный арбитр встречи Евгений Турбин принял верное решение, отменив на 22-й минуте гол нападающего питерцев Артема Дзюбы. Будогосский подчеркнул, что решение остановить игру и назначить повторное выполнение свободного удара было правильным.

– Момент с так называемым голом Артема Дзюбы, – сказал Будогосский. – Решение остановить игру и назначить повторное выполнение свободного удара является совершенно правильным, так как место выполнения удара изначально не соответствовало требованиям правил игры. Мяч был введен не с того места. Это не метр - полтора, а значительно большее расстояние, и судья был обязан повторить этот свободный удар, что он и сделал. Мало того, видно, что он и жестом руки показал, откуда надо вводить мяч в игру. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью оценка спорных моментов игры "Амкар" – "Зенит" от Будогосского