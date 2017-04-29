Алексей Березуцкий: "Помню, как "Спартак" радовался победе над нами - словно выиграл Лигу чемпионов"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вспомнил о матче против "Спартака" 2008 года, в котором красно-белые обыграли армейцев со счетом 1:0. Для игрока это поражение остается единственным за 20 проведенных дерби в матчах чемпионата.
- Неудачную игру тоже припоминаю - это был 2008 год, мы набрали хороший ход, обыгрывали всех подряд, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого. - Догоняли "Рубин", поскольку в первой части чемпионата выступили очень неудачно. И в дерби выглядели в общем-то неплохо. Помню, что тренером "Спартака" был Лаудруп, что гол забил Баженов, а Юру Жиркова удалили. Соперник отбивался всю игру, это было очень нелогичное поражение, но больше всего меня удивило, как игроки "Спартака" радовались той победе - словно выиграли Лигу чемпионов (улыбается).
Это было достаточно весело, хотя ничего плохого о них я сказать не хочу: понятно, что ты счастлив, когда много лет не можешь выиграть дерби и побеждаешь. Валерий Георгиевич после игры нас поддержал, сказав, что так бывает, и все равно когда-нибудь это бы произошло. Семилетняя серия красно-белых прервалась, но и после этого мы одерживали много отличных побед над "Спартаком".
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Опрос
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-sdelaem-vse-chtoby-pobedit-spartak-na-arene-cska/
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Кстати, тот матч судил Николаев и в первом тайме пропустил несколько очевидных фолов народно-позорной, в частности очевидный фол Иранека против Жиркова на входе в штрафную, не давал карточки за постоянную грубость и срыв атаки... это была очередная судейская победа в череде таковых для будущего евробалласта...
19:41
Эдуард
Алексей а ты откуда знаешь как радуются когда Лигу Чемпионов выигрывают ? в кино видел ? :)
19:31