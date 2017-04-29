Алексей Березуцкий: "Помню, как "Спартак" радовался победе над нами - словно выиграл Лигу чемпионов"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вспомнил о матче против "Спартака"​ 2008 года, в котором красно-белые обыграли армейцев со счетом 1:0. Для игрока это поражение остается единственным за 20 проведенных дерби в матчах чемпионата.

- Неудачную игру тоже припоминаю - это был 2008 год, мы набрали хороший ход, обыгрывали всех подряд, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого. - Догоняли "Рубин", поскольку в первой части чемпионата выступили очень неудачно. И в дерби выглядели в общем-то неплохо. Помню, что тренером "Спартака" был Лаудруп, что гол забил Баженов, а Юру Жиркова удалили. Соперник отбивался всю игру, это было очень нелогичное поражение, но больше всего меня удивило, как игроки "Спартака" радовались той победе - словно выиграли Лигу чемпионов (улыбается).

Это было достаточно весело, хотя ничего плохого о них я сказать не хочу: понятно, что ты счастлив, когда много лет не можешь выиграть дерби и побеждаешь. Валерий Георгиевич после игры нас поддержал, сказав, что так бывает, и все равно когда-нибудь это бы произошло. Семилетняя серия красно-белых прервалась, но и после этого мы одерживали много отличных побед над "Спартаком".

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.