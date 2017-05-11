Александр Зуев: "Я внес свой вклад в чемпионство "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Зуев, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", в интервью "Известиям" подчеркнул, что рад за красно-белых, которые досрочно завоевали чемпионство. Хавбек не испытывает сожаления по поводу того, что в этот момент его не было в составе спартаковцев.

- Вы смотрели игру "Зенита" с "Тереком", которая, по сути, и стала для "Спартака" золотой? - вопрос Зуеву.

- Конечно, смотрел. Очень переживал, постоянно переписывался с одноклубниками из "Спартака". Безумно рад, что мы наконец это сделали, что мы - чемпионы!

- Уже отметили долгожданное чемпионство?

- К сожалению, меня не было в Москве, и я не мог разделить радость вместе с ребятами. По телефону мы все, конечно, друг друга поздравили. И на душе была радость, все-таки стать чемпионом страны - очень приятно.

- Не обидно, что в этот исторический момент вас не было в составе "Спартака"?

- Никаких сожалений нет. Главное - я внес свой вклад в это чемпионство. Пусть и небольшой. Я был в составе команды, а отправившись в аренду в "Крылья", всегда переживал за ребят и поддерживал их. Думаю, позже мы еще соберемся все вместе и отметим это событие.