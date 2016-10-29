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Александр Жуков: "Говорить открыто о чемпионстве "Спартака" еще рано"

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Сегодня. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Красно-белые впервые обыграли красно-синих на "Открытие Арене"."Спартак" победил ЦСКА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков после игры 12-го тура чемпионата страны "Спартак"ЦСКА (3:1) похвалил нападающего красно-белых Зе Луиша, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Также Жуков отметил, что в голе полузащитника Дениса Глушакова была ошибка вратаря гостей Игоря Акинфеева.

– Матч понравился, – сказал Жуков. – Зе Луиш приятно удивил, появилась новая звезда. Третий гол был потрясающий. И всю игру провел отлично.

– Как вам игра Глушакова?

– Прекрасный матч провел. Хоть и была в голе ошибка Акинфеева.

– Позовет ли его Черчесов в сборную?

– Вполне.

– О чемпионстве можно говорить открыто?

– Рано еще. "Зенит" неплохо идет. В этом сезоне "Спартак" смотрится намного лучше. Приятно смотреть.

– ЦСКА уже не конкурент в борьбе за золото?

– У армейцев много травм, состав не сильнейший. Когда все поправятся, то будет совсем другая команда.

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