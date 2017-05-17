Александр Жуков: "Глушаков – лучший игрок чемпионата России в этом сезоне"

Глава ОКР Александр Жуков заявил, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Лучшим игроком сезона он назвал Дениса Глушакова, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Для меня чемпионство "Спартака" радость. Конечно, попробую выйти на поле после свистка, – сказал Жуков.

– "Спартак" по игре стал чемпионом России?

– Команда заслужила победу своей игрой, в каждом матче стремился к победе. Абсолютно заслуженное чемпионство.

– Где вы были, когда "Зенит" играл с "Тереком"?

– По телевизору смотрел.

– Как отмечали?

– Честно говоря, был уверен, что "Спартак" станет чемпионом, и если бы даже "Зенит" не проиграл, то в следующем туре или сегодня красно-белые добились бы своего.

– Кто для вас лучший игрок чемпионата России?

– Хороший вопрос. Глушаков.

– А второй?

– Зобнин.

– А на третьем месте?

– Промес. А так, весь "Спартак" - чемпион.

Игра 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры

Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!