Александр Жирков: "Задача прежняя - "Спартак" должен быть в медалях"

Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков рассказал, что по итогам первой части чемпионата России у руководства клуба "присутствует сдержанный оптимизм", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Жирков сообщил, что совет директоров утвердил план на предстоящее трансферное окно.
– На совете директоров был рассмотрен ряд вопросов, начиная с академии, дубля, "Спартак-2" и заканчивая основой, – сказал Жирков. – То есть вся футбольная вертикаль. Плюс был рассмотрен отчет медицинского департамента. Это обычная практика. В заключение был утвержден план на зимнее трансферное окно.
Совет директоров не менял планы, которые стояли на сезон перед первой командой: мы должны быть в медалях. "Третье место плюс" – мы это так называем. Присутствует сдержанный оптимизм по результатам первой части сезона.
– Учитывая нынешнее лидерство, "третье место плюс" – не слишком скромно?
– Это же "третье место плюс". Конечно, мы хотим быть как можно выше. Но создавать излишнее давление на команду и тренера просто неразумно.
Xen1um
old grumbler, а при чем здесь Спартак и Спорт-Экспресс, включайте голову хоть иногда.
17:28
old grumbler
А чего так скромно то вон ведь даже Спорт Экспресс в каждом упоминании о Спартаке вопит о чемпионстве...
17:14