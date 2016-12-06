Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков подчеркнул, что в клубе нет никаких задержек по зарплатам, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
- Минувшим летом российские клубы разгружали зарплатные ведомости. ЦСКА продал Мусу, "Зенит" - Халка. Экономическая ситуация, очевидно, непростая. Насколько это мешает "Спартаку"? Насколько все в вашем клубе благополучно с точки зрения финансов?
- "Спартак" - это часть России. Мы живем и работаем здесь. Ситуация тяжелая. Зарплатные ведомости в основном завязаны на валюте, а курс вырос. Тем не менее по итогам сегодняшнего заседания совета директоров мы говорим об усилении в зимнее трансферное окно. А это дополнительные расходы. И это говорит о нашей готовности двигаться вперед. Еще один показатель: никаких задержек по зарплатам, бонусам в "Спартаке" нет.
Эдуард
Интересно ..когда все таки в России начнут усиливаться за счет качественной подготовки тех футболистов которые уже есть в составе и за счет своих же детский спортивных школ ???В советское время не помню такого ...зимняя селекция ..летняя...где ваши выпускники ??? Где ваши хваленые школы детские ...кудаж все девается то ? А ?
17:48