Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков подчеркнул, что в клубе нет никаких задержек по зарплатам, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Минувшим летом российские клубы разгружали зарплатные ведомости. ЦСКА продал Мусу, "Зенит" - Халка. Экономическая ситуация, очевидно, непростая. Насколько это мешает "Спартаку"? Насколько все в вашем клубе благополучно с точки зрения финансов?

- "Спартак" - это часть России. Мы живем и работаем здесь. Ситуация тяжелая. Зарплатные ведомости в основном завязаны на валюте, а курс вырос. Тем не менее по итогам сегодняшнего заседания совета директоров мы говорим об усилении в зимнее трансферное окно. А это дополнительные расходы. И это говорит о нашей готовности двигаться вперед. Еще один показатель: никаких задержек по зарплатам, бонусам в "Спартаке" нет.

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