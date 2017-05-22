Александр Жирков: "Между прочим, "Спартак" не делал золотой дубль с 62-го года"

Сегодня состоится заседание совета директоров "Спартака". Пройдет оно в главном офисе "Лукойла" на Чистых прудах, а не в штаб-квартире ИФД "Капитал", как обычно. Причина – прием у руководства "Лукойла" – титульного спонсора клуба. Перед началом заседания, пока остальные участники собирались, корреспондент "СЭ" пообщался с заместителем председателя совета директоров красно-белых Александром Жирковым.

– Сегодня мы тут надолго, – предупредил Жирков. – Сначала стандартная процедура – отчет по всем командам. Потом еще мероприятие – прием у "Лукойла". И затем торжественный вечер РФПЛ. Насыщенный день.

– На этот раз повестка дня самая позитивная за долгое время, согласны?

– Между прочим, "дуплет". И основа, и дубль взяли золото. Впервые с 62-го года. "Спартак-2" тоже на хорошей позиции. (Филипп ПАПЕНКОВ)