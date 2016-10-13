Александр Жирков: "Цель "Спартака" - попадание в медали"

Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков заявил, что клуб не менял задачи на сезон. Цель красно-белых на чемпионат России-2016/17 – попадание в призеры, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Спортивная задача советом директоров утверждена на сезон, – сказал Жирков. – Цели мы уже озвучивали. Выход в групповой турнир Лиги Европы – не выполнено, Кубок России – не выполнено. Третья задача – медали. Она не менялась, итоги будем подводить в мае. Совет директоров не видит смысла менять задачи раз в неделю или в две, это смешно. Мы тоже хотим все медали большего достоинства.