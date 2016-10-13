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Александр Жирков: "Цель "Спартака" - попадание в медали"

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Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков заявил, что клуб не менял задачи на сезон. Цель красно-белых на чемпионат России-2016/17 – попадание в призеры, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Спортивная задача советом директоров утверждена на сезон, – сказал Жирков. – Цели мы уже озвучивали. Выход в групповой турнир Лиги Европы – не выполнено, Кубок России – не выполнено. Третья задача – медали. Она не менялась, итоги будем подводить в мае. Совет директоров не видит смысла менять задачи раз в неделю или в две, это смешно. Мы тоже хотим все медали большего достоинства.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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футбол2018

Да, 15 лет в одних медалях!

19:30

Pleafant

Я не болею за Спартак,но считаю,что в этом сезоне Спартак должен ставить одну задачу-чемпионство.Команда,как никогда за последние лет10,готова к этому.Сильный,особенно в атаке,состав и тренер-прекрасный мотиватор,воодушевление болельщиков.Кроме того основные соперники значительно ослабли.Если в этом сезоне Спартак не станет чемпионом,может пропасть запал команды и терпение хозяев.

19:00

Адекватный Зритель_

Это надо в стендовую стрельбу.

18:17

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