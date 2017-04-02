Александр Ярдошвили: "В "Зените" много игроков, которые смогут заменить Дзюбу"

Врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили, ранее работавший в сборной России, ЦСКА и "Локомотиве", сомневается в том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел бы в стартовом составе сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионат России с "Рубином". По его словам, у петербуржцев достаточно игроков, которые могли бы заменить форварда.

Напомним, что россиянин из-за проблем с коленом пропустил две контрольные встречи сборной - против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В первый день работы команды Станислава Черчесова в Краснодаре зенитовец покинул ее расположение и улетел на дополнительное обследование в Москву, после чего занимался восстановлением.

- Я не знаю конкретно, что случилось с Дзюбой. В петербуржском клубе много дорогих игроков, которые смогут его заменить, и вряд ли пошли бы на риск, - сказал Ярдошвили. - Когда я работал в ЦСКА и "Локомотиве", естественно, мы с доктором сборной всегда обсуждали все проблемы и ситуации. Я докладывал ему подробности по игроку, когда он уходил от меня. Он докладывал, когда футболист возвращался в клуб.

Взвешивают различные аспекты: какой восстановительный период он прошел, какая у него подготовка с тренером по реабилитации, каковы остаточные явления, которые позволяют ему играть и тренироваться, какие тесты он прошел. Если тесты не пройдены, то выпускать его на поле - громадный риск получить повторную травму. Врач дает или не дает добро, а тренер с игроком решают. (Евгений БЕЛОУСОВ)