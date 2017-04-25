Александр Тарханов: "Спартак" смотрится целостнее "Зенита"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) отметил, что игра красно-белых показалась ему более целостной, чем у "Зенита", с которым его команда играла туром ранее, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Сравните "Спартак" и "Зенит".

– С "Зенитом" до удалений мы имели преимущество. А "Спартак" выглядит более целостно, игра у него более сбалансированная.

– Юрий Семин просил перенести финал Кубка. Вас все устраивало?

– Весь мир играет в такие сжатые сроки, и ничего. Главное, как к этому относиться. Не будешь думать, что устал, – и все будет нормально. Мы пока не думаем о финале Кубка, потому что в чемпионате очки тоже нужны.

– Сегодня Ильин не забил, но все равно хочется услышать ваше мнение о его прогрессе.

– Он очень старательный. Пашет. Я помню, как Глушаков так же работал в "Нике". Были ребята талантливее, но Денис всегда был на поле. В любое время! И в итоге заиграл он, а не те ребята.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"