Александр Тарханов: "Понимаю, праздник, но нельзя же так судить"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после гостевого матча 24-го тура с "Зенитом" (0:2) на новом стадионе на Крестовском острове не стал скрывать возмущения работой арбитра Алексея Еськова. По ходу второго тайма судья удалил трех игроков гостей.

– Безобразное судейство! Он делал все для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Как борьбу навязывать? Ну просто безобразие, – сказал Тарханов в послематчевом флеш-интервью. – У нас было достаточно подходов, во втором были стопроцентные моменты. Когда играли в равных составах, не уступали, даже преимущество было после перерыва. А теперь состава у нас нет… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, все такое, но нельзя же так судить.