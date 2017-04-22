Александр Тарханов: "Может, это и не убийство, но судья делал все, чтобы "Зенит" выиграл"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в гостевом матче 24-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:2), который его команда заканчивала ввосьмером, раскритиковал работу судейской бригады Алексея Еськова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Сегодня судьи убили "Урал"?

- Было три удаления. Может, это и не убийство, но судья делал все, чтобы "Зенит" выиграл. Ввосьмером играть сложно. Так судить нельзя. Понимаю, что праздник, что новый стадион, но так нельзя.

- Собираетесь подавать протест?

- Сейчас напишем в протоколе, что не согласны с удалением Бикфалви.

- А с удалением Павлюченко согласны?

- Будем разбираться. В матче "Баварии" с "Реалом" удалили одного игрока, и немцы проиграли. Весь мир это видел, а у нас сегодня было три удаления.

- Чем можно объяснить три удаления?

- Наверное, судья поймал кайф от красных карточек... Мы просто попали под танк.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова