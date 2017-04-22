Александр Тарханов: "Может, это и не убийство, но судья делал все, чтобы "Зенит" выиграл"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в гостевом матче 24-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:2), который его команда заканчивала ввосьмером, раскритиковал работу судейской бригады Алексея Еськова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Сегодня судьи убили "Урал"?
- Было три удаления. Может, это и не убийство, но судья делал все, чтобы "Зенит" выиграл. Ввосьмером играть сложно. Так судить нельзя. Понимаю, что праздник, что новый стадион, но так нельзя.
- Собираетесь подавать протест?
- Сейчас напишем в протоколе, что не согласны с удалением Бикфалви.
- А с удалением Павлюченко согласны?
- Будем разбираться. В матче "Баварии" с "Реалом" удалили одного игрока, и немцы проиграли. Весь мир это видел, а у нас сегодня было три удаления.
- Чем можно объяснить три удаления?
- Наверное, судья поймал кайф от красных карточек... Мы просто попали под танк.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
pushgun
Что бы там не говорили с горяча, но все нарушения после которых показаны карточки были и спорить с этим сложно. Когда защитник летит прямой ногой вперед, а вторая нога отрывается от газона это не подкат, а агрессивная игра. И тут уже не важно задел он мяч или нет. А если после этого действа защитник влетает шипами в голеностоп нападающего, то это желтая карточка и не как иначе. Так, что все карточки по делу.
17:54
R37
Павлюченко просто все понял и про эту игру и про этого судью .Настоящий профи.
17:53
Tribunal Z
Вот еврей Тарханов! Нельзя евреям тренировать и тем более такие комментарии давать!Олух,что ты там комментируешь, если твои игроки играют в кость и получают желтые карточки то что смотреть на них и качать пальчиком ай яй яй? Если твой Павлюченко полоумок который полез на рожон не следя за собой и своим языком то нужно судье сказать "Ромочка я погорячился, пусть лучше бы ногу Смольникову оторвали, исправлюсь!"? Еврейская улыбка закончилась и команда получила то что было сделано, ничего личного, просто судья сработал так как было на поле
17:34
Kanidzha
Надо было тебе Федорыч увести команду в раздевалку....
17:25
Бабайкаёшка
Ростов мстит за Урал.
17:22
ghg323.234qrr
А слабо тренеру своего игрока Павлюченко открыто назвать виновником поражения?
17:03