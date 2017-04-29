Александр Тарханов: "Матч ЦСКА - "Спартак" завершится со счетом 1:1"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов выразил мнение, что матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" завершится вничью. Специалист ранее возглавлял армейцев и работал в штабе красно-белых.

- Когда встречаются ЦСКА и "Спартак", игра всегда получается острая, атакующая и интересная, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - В ЦСКА более опытные игроки, армейцы уже давно набрали приличный ход и выигрывают почти все матчи. Но у "Спартака" также хорошая команда, которая лидирует и обладает серьезным запасом прочности. Поэтому они, возможно, будут действовать более спокойно. В то же время "Спартаку" надо играть с акцентом на атаку, потому что если они будут действовать от обороны, то преимущество будет у ЦСКА. Думаю, что игра завершится со счетом 1:1.

Промес, Глушаков, Фернанду - эта группа футболистов может создать угрозу воротам ЦСКА. Роман Зобнин хорошо выглядит, неизвестно, будут ли играть Зе Луиш и Адриану, но при любом раскладе у команды хорошая атака. "Спартак" всегда был атакующей командой, но сейчас, при Каррере, оборона выглядит намного лучше и надежнее, чем в предыдущие годы. И в матче с нами они во втором тайме отошли назад и играли строго от обороны, главной задачей было взять три очка.

Тарханов также отметил, что преимуществом ЦСКА являются "хорошо сыгранные футболисты высокого класса" - вратарь Игорь Акинфеев и защитники Сергей Игнашевич и братья Василий и Алексей Березуцкие.

- А в организации атакующих действий важную роль играют Дзагоев и Головин, - добавил специалист. - Будет ли потерей отсутствие Дзагоева? Армейцы побеждали и без него, но, конечно же, Алан играет большую роль в действиях команды, особенно при игре в атаке.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.