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Александр Ширко: "Я лучше Зе Луиша, а Дзюба лучше меня"

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1999 год. Спартаковец Александр ШИРКО.Александр Ширко: "Премии от победы над "Аяксом" не хватило бы даже на "Москвич"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко высказал мнение, что превосходит по игровым качествам действующего форварда красно-белых Зе Луиша. При этом экс-футболист подчеркнул, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба еще лучше.

– Кто лучше как нападающий: вы или Зе Луиш?

– Я. Потому что шесть раз стал чемпионом, а он ни разу им не был. Зе Луиш, наверное, чуть получше играет головой, хотя я головой, наверное, больше забил. Когда обгонит меня по забитым мячам, станет лучше.

– Кто лучше: вы или Артем Дзюба?

– Я (смеется).

– А если серьезно?

– Артем – молодец. Он лучше.

– Дзюба пока не стал чемпионом.

– Но он забил больше, чем я? Он зависимый игрок, форвард таранного типа. Артему нужно, чтобы команда на него работала, чтобы делали прострелы, били по воротам. Его хорошие качества – добить, подставить ногу, голову. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zoolord

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