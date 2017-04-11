Александр Ширко: "В "Зените" чувствуется негативная атмосфера"

Экс-игрок сборной России Александр Ширко отметил, что "Зенит" играет в чемпионате при негативной атмосфере в команде. По его словам, это мешает питерцам вести борьбу за чемпионство.

- В "Зените" чувствуется негативная атмосфера, - приводят "Известия" слова Ширко. - Игроки, тренер и агенты пытаются задеть друг друга. Но ведь уже много раз было доказано: ничего хорошего из этого никогда не выходит. В итоге в проигрыше оказываются все стороны. А когда такие ситуации происходят в концовке чемпионата, когда команда ведет борьбу за чемпионство, - это еще хуже для клуба.

Напомним, после матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) полузащитник команды Олег Шатов заявил, что он не нужен Мирче Луческу. Румынский тренер на это ответил, что футболист не играет из-за своих частых травм.