Александр Ширко: "У "Спартака" есть игроки, готовые заменить Боккетти и Промеса"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко отметил, что в составе команды есть игроки, способные заменить Сальваторе Боккетти и Квинси Промеса, не полетевших в Томск на матч 13-го тура чемпионата России с "Томью". Встреча состоится 5 ноября и начнется в 11.00 по московскому времени.

– У "Спартака" есть игроки, готовые заменить Боккетти и Промеса, – сказал Ширко. – Хорошо или плохо они это сделают, другой вопрос. Оба – важные футболисты для красно-белых, но команда должна уметь обходиться без лидеров и набирать очки.

– Таски в дерби с ЦСКА смог заменить Боккетти?

– Раз "Спартак" выиграл, а армейцы практически ничего не создали, то замена прошла удачно.

– Без Промеса "Спартак" уже побеждал "Ростов" и "Урал". Значит, не так страшна потеря голландца?

– Лидеры тащат команду по ходу сезону. Теперь остальные должны справиться без Квинси, показать свой класс.

– Кого видите на месте Промеса в матче с "Томью"?

– Это решать главному тренеру. Не думаю, что из-за потери нападающего он выберет оборонительный вариант. (Сергей АСТАХОВ)