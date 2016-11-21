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Александр Ширко: "Спартак" - не "Амкар". Туда всегда есть смысл переходить"

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Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко отметил, что голкипер "Амкара" Александр Селихов является перспективным вратарем. По его словам, если 22-летний россиянин сможет показывать такие же стабильные результаты в клубе уровнем выше, это будет огромным плюсом.

- Каким образом переход Селихова в "Спартак" скажется на результатах матчей – зависит только от самого голкипера и от того, как он будет играть, - сказал Ширко. - Александр- перспективный вратарь. Готов ли он внутренне выступать за красно-белых – не знаю. Если Селихов сможет показывать такие же стабильные результаты в клубе уровнем выше, то это огромный плюс. "Спартак" - не "Амкар". Туда всегда есть смысл переходить. А насколько сильной будет конкуренция и кто в итоге займет место в основном составе, будет зависеть от мастерства ребят. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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skalnyi

ослабить Амкар, посадив перспективного вратаря на лавку. Ни себе, ни людям...

17:52

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