Александр Ширко: "Сейчас у "Спартака" то ли спад, то ли команда вернулась в состояние "до Карреры"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко отметил, что красно-белые встрепенулись после отставки экс-главного тренера Дмитрия Аленичева. По мнению экс-форварда, в случае заговора против команды ей не удастся стать чемпионом в этом сезоне.

– После 10 туров "Спартак" идет в таблице на первом месте, болельщики заговорили о чемпионстве. Как вы смотрите на такие амбиции?

– Неплохо смотрю. Пора бы уже. После увольнения Аленичева "Спартак" встрепенулся, заиграл красиво. По крайней мере, в пяти турах из прошедших десяти. Но в последних матчах команда выглядит очень тяжело. Проскакивает вдохновение, но в первых турах это было заметно на протяжении всего матча, появилась какая-то легкость, а сейчас тяжеловато.

– Из-за чего?

– Говорят, команда идет на багаже прежнего тренера. Возможно, "Спартак" десять туров играл на том, что заложил Дмитрий Аленичев. Сейчас наступил спад. И уже Каррера должен показать, что тот хороший футбол был не случаен, что в этом есть и его заслуга.

– Что вам в нынешнем "Спартаке" нравится, а что нет?

– Не нравится, что в команде после травмы Промеса не находится лидера. Это не очень хорошо, не может команду тащить один человек. В матче с "Ростовом" у "Спартака" никто не понравился. Ростовчане играли так, как они это всегда делают – от обороны, стараясь быстро убежать в атаку. А "Спартак" даже против девятерых мало что мог показать. И еще чуть гол не пропустил в конце. Команда очень тяжело выходит из обороны в атаку, а если соперник прессингует – "Спартак" не знает, что делать. В игре с "Ростовом" было два момента: у Джано, когда он с лету пробил, и голевой эпизод.

– На какое место в РФПЛ поставите "Спартак" по уровню состава?

– Самый сильный по составу – "Зенит". На втором месте либо "Спартак", либо ЦСКА. Возможно, даже "Спартак", за счет нескольких приобретений.

– В середине года "Спартак" дважды вел переговоры с Бердыевым. Подходящая ли ментально кандидатура?

– На примере "Рубина" и "Ростова" видим, что это сугубо оборонительные команды, играющие на контратаках, с жесткой дисциплиной. Исторически, в умах болельщиков, "Спартак" команда более романтичная, техничная. Люди хотят, чтобы ей восхищались. С другой стороны, сделай Бердыев в "Спартаке" то, что в "Рубине" и "Ростове", возможно, болельщики бы его и приняли.

– Является ли "Спартак" Карреры и романтичным, и техничным?

– Первые пять туров я с удовольствием наблюдал за командой. Видел и желание у игроков, и мысль. Сейчас то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние "до Карреры".

– "До Карреры" – это когда не понимаешь, во что играет команда?

– Просто тяжело смотреть. Неинтересно. Ждешь, когда все закончится.

– Когда же все-таки "Спартак" станет чемпионом?

– Сейчас есть неплохие предпосылки. Но если существует заговор против "Спартака", то, наверное, не в этом году.

– Думаете, заговор существует?

– Не думаю. Есть конкретные матчи и конкретные ошибки судей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)