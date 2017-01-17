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Александр Ширко: "Не сказал бы, что Боккетти незаменим, но продление контракта с ним пойдет на пользу "Спартаку"

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Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко высказал мнение, что продление контракта с защитником Сальваторе Боккетти пойдет на пользу москвичам. Также Ширко отметил, что ранее приобретенные "Спартаком" Георгий Джикия, Александр Селихов, Александр Самедов и Луиз Адриану усилят команду.

 
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– Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру, – цитирует "Р-Спорт" Ширко. – Плюс – он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу "Спартаку". В принципе, тут все стороны в плюсе.

Пока не было официальных комментариев, на какое количество новичков команда рассчитывает. Но, в любом случае, было сделано нужное усиление. Были приобретены квалифицированные футболисты, которых фразой "кот в мешке" точно нельзя охарактеризовать. Все четверо, несомненно, усилят "Спартак.

 

Боккетти продлил контракт со "Спартаком" до 2020 года //
Зарплата Боккетти в "Спартаке" станет меньше в два раза

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170117/1115053142.html

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