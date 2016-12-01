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Александр Ширко: "Можно просто не назначать питерских судей на московские команды, и наоборот"

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Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко выразил мнение, что количество претензий московских клубов и "Зенита" к судейству можно существенно снизить, если изменить принципы назначения арбитров. Сегодня матч 16-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" (4:0) судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

– Мирча Луческу накануне высказал недовольство фактом назначения на матчи "Зенита" московских арбитров. "Спартаку" назначили питерского рефери. Пойдут разговоры об "убийстве"?

– То есть четыре раза "убил"? А вообще, мы говорим об этом бесконечно, а воз и ныне там.

– Где?

– Можно же просто убрать эти разговоры, не назначая питерских на московские команды, и наоборот. Зачем это все делается? Нет народу высокой квалификации? Или все не хотят думать об этом, давая повод для разговоров? (Сергей ЕГОРОВ)

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