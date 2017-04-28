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Александр Ширко: "Каррера не будет ставить экспериментов в дерби с ЦСКА"

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Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые являются фаворитами предстоящего дерби против ЦСКА. По его словам, Массимо Каррера попросит команду действовать построже в обороне.

– Какую тактику изберет Каррера?

– Не думаю, что он изменит себе и сыграет в три центральных защитника. Итальянец попросит команду действовать построже в обороне.

– Ждете сюрпризы от итальянца? Например, появление Давыдова в стартовом составе.

– Если у Мельгарехо и Попова не получается, то дерби – не время для экспериментов. На поле выйдут проверенные люди, те, кто знает требования тренера и постоянно играет.

– Кто фаворит в матче?

– "Спартак". Несмотря на яркую победу ЦСКА над "Локо", красно-белые остаются номером один. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Александра Ширко

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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