Александр Ширко: "Есть жесткие игроки, но Глушаков не из таких"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко выразил уверенность в том, что решение КДК РФС о дисквалификации полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на один матч является справедливым. Ранее сообщалось, что капитан спартаковцев избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).

- Решение КДК? Если там посчитали нужным наказать Глушакова именно так - значит, имели основания, - сказал Ширко.

- Члены КДК РФС приняли во внимание то, что у Глушакова эта красная карточка стала первой в карьере. Данный факт не удивляет?

- Да нет. Есть жесткие игроки, но Денис не из таких. Это разыгрывающий футболист, и ему особо негде получать удаления. Да и по характеру он не грубиян, поэтому удивляться не стоит.

- Если бы Глушаков не смог сыграть с ЦСКА, это была бы серьезная потеря для команды?

- Любой футболист основного состава очень важен. У людей, которые находятся в запасе, меньше игровой практики и игровой тонус не так высок.

Потеряло бы дерби в качестве из-за отсутствия Глушакова? Трудно сказать, кто потерял бы, а кто выиграл бы от этого. Но в последних очень важных турах ребята должны выходить играть даже с микроповреждениями. А красные карточки всегда непредсказуемы. Сейчас у "Спартака" пропускают матчи нападающие. Я расстроен, честно говоря. Качество игры "Ростова" было выше, и это болельщикам запомнилось.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)