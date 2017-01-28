Александр Селихов: "За пределами поля нужно быть скромным, а в игре - зверем"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов уверен в том, что сможет справиться с давлением со стороны болельщиков. При этом он подчеркнул, что у каждого игрока есть право на ошибку.
- Читаете ли прессу, спокойно ли реагируете на критику? Как, например, восприняли оценку Геннадия Орлова, что "Зениту" нужен вратарь более высокого уровня, чем Селихов? - вопрос Селихову.
- Стараюсь не читать. Друзья могут скинуть ссылку - тогда могу посмотреть. Что касается Орлова, то его мнение для меня не авторитетно. У меня есть тренерский штаб, тренер вратарей. Вот кого обязан слушать.
- Всегда после перехода голкипера из клуба-середняка в одну из ведущих команд возникает вопрос: справится ли он с давлением болельщиков, с отсутствием права на ошибку? У вас в себе на этот счет никаких сомнений нет?
- Если перешел - какие могут быть сомнения? Просто хочу играть в футбол. А ошибки у всех случаются. И никто от них никогда не застрахован.
- В недавнем интервью еще в Перми вы назвали себя "довольно добрым". Почему - "довольно"?
- (Смеется.) Может, слово "довольно" приписали. Просто добрый. Неконфликтный. Нераздражительный. Обычный спокойный человек.
- А Джикия говорил, что "напихать" защитникам можете прилично.
- Это во время матчей. Придерживаюсь такой позиции: за пределами поля нужно оставаться скромным и порядочным, а в игре ты должен быть зверем. (Игорь РАБИНЕР)
Platinum1991
В ИГРЕ - ЗВЕРЕМ??? Не надо быть зверем, надо быть ЧЕЛОВЕКОМ! Профессиональным футбольным ЧЕЛОВЕКОМ и всегда повышать - не звериные повадки, а футбольное профессиональное мастерство! Мы - друг другу футбольные братья, а НЕ ЗВЕРИ и едим один футбольный хлеб! Он у всех разный, но должен быть всегда человеческий, а НЕ ЗВЕРСКИЙ, а не звериный! Надо уходить от всего зверского, ко всему человеческому - ДОБРОМУ! Уважительному! Спокойному и законопослушному! Кто без ума, совести, добра - тот и есть ЗВЕРЬ и таким НЕ МЕСТО в футболе, а за РЕШЕТКОЙ! Пусть там сидит в клетке, за все свои зверские выходки и не человеческие поступки! Человек - это звучит ГОРДО! Именно ДОБРО должно проявляться на футбольном поле, а не зверьё! Со зверьём надо решительно бороться и своевременно ПРЕСЕКАТЬ на корню!!!
12:58 28 января