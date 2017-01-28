Александр Селихов: "За пределами поля нужно быть скромным, а в игре - зверем"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов уверен в том, что сможет справиться с давлением со стороны болельщиков. При этом он подчеркнул, что у каждого игрока есть право на ошибку.

- Читаете ли прессу, спокойно ли реагируете на критику? Как, например, восприняли оценку Геннадия Орлова, что "Зениту" нужен вратарь более высокого уровня, чем Селихов? - вопрос Селихову.

- Стараюсь не читать. Друзья могут скинуть ссылку - тогда могу посмотреть. Что касается Орлова, то его мнение для меня не авторитетно. У меня есть тренерский штаб, тренер вратарей. Вот кого обязан слушать.

- Всегда после перехода голкипера из клуба-середняка в одну из ведущих команд возникает вопрос: справится ли он с давлением болельщиков, с отсутствием права на ошибку? У вас в себе на этот счет никаких сомнений нет?

- Если перешел - какие могут быть сомнения? Просто хочу играть в футбол. А ошибки у всех случаются. И никто от них никогда не застрахован.

- В недавнем интервью еще в Перми вы назвали себя "довольно добрым". Почему - "довольно"?

- (Смеется.) Может, слово "довольно" приписали. Просто добрый. Неконфликтный. Нераздражительный. Обычный спокойный человек.

- А Джикия говорил, что "напихать" защитникам можете прилично.

- Это во время матчей. Придерживаюсь такой позиции: за пределами поля нужно оставаться скромным и порядочным, а в игре ты должен быть зверем. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Александра Селихова