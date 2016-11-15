Александр Селихов: "В "Спартаке" вместо меня взяли "блатного"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" заявил, что ему не удалось закрепиться в молодежной команде "Спартака" не по спортивным причинам. Также он признался, что не остался в академии "Зенита" по собственной глупости.

– Когда пробовался в "Спартаке", взяли другого человека, – сказал Селихов. – Мне кажется, не по спортивным причинам. "Блатного", да. Играет ли тот человек до сих пор? Не слышал. Разве только в приставку.

Что касается "Зенита", то оттуда поперли, потому что не ходил в школу. Да, в обычную школу. По своей глупости. Если честно, я очень об этом жалею. В Санкт-Петербурге ходил на дискотеки каждые выходные с 15 лет (смеется). Мешало ли тренировкам? Нет, я алкоголь не пил.