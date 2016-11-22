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Александр Селихов: "Своим уходом принесу "Амкару" пользу"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов, сегодня подписавший контракт со "Спартаком", выразил благодарность действующему клубу за полученный опыт. 22-летний голкипер заключил с москвичами контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов остается игроком "Амкара".

 
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– На протяжении последних месяцев я находился в неведении относительно своего будущего, – цитирует пресс-служба пермяков Селихова. – Не скрою, это напрягало, но я прилагал все силы, чтобы сконцентрироваться только на игре. Надеюсь, мне это удалось: восемь матчей на ноль из четырнадцати – неплохой результат.

Но надо идти дальше. Мне, как и каждому спортсмену, хочется расти, развиваться и играть на максимально высоком уровне. Сейчас у меня есть такой шанс, и я намерен приложить все силы, чтобы им воспользоваться.

Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знают, в курсе, что это не пустые слова. И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за "Амкар", но и своим уходом из него.

Мы еще не прощаемся – в ближайших трех турах я остаюсь игроком "Амкара". Но уже сейчас хочу сказать о том, что всегда буду вспоминать Пермь с теплотой и с удовольствием буду приезжать сюда в гости, пусть и в форме другой команды. Очень надеюсь, что все у "Амкара" будет хорошо!

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http://fc-amkar.org/news/31604/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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icezellion

"Adro. ну да, будет от Реброва опыт перенимать :))" А что, научит его штанги целовать, перекладины заговаривать) Ценный опыт)

17:50

Exsorsist

Реброву скоро 33, Селихову 22, нужна смена, все по уму.

17:36

serenky25

В аренду он уйдет до конца сезона в Амкар.

17:20

детлеф

школу жизни тебе еще предстоит пройти.

17:00

Adro

ну да, будет от Реброва опыт перенимать :))

16:59

karlikf1

Где он там собирается расти и прогрессировать, на лавке чтоли, изредка в кубковых играх?

16:43

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