15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Селихов: "Не скажу, что при Аленичеве "Спартак" играл хуже, чем при Каррере"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что красно-белые стали более мотивированы, когда команду возглавил Массимо Каррера. Итальянец принял "Спартак" по ходу сезона, сменив Дмитрия Аленичева.

- "Спартак" стал более мотивирован с приходом Карреры, воспрял духом, - цитирует "Р-Спорт" Селихова. - Не скажу, что при Аленичеве они хуже выступали, просто где-то им больше не везло. Думаю, что сегодня будет интересная игра.

Проблемы есть у обеих команд, не только у "Спартака". У нас тоже не все гладко, пропускают игру два ключевых опорника, но у нас есть кем заменить. Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы. 

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161120/1112498789.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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playto

максимальное количество очков - это ноль)

16:27

Mavr03

Пилядь,кто такой Селихов?? Скоро уборщицы будет вью давать! Вот выгребет сегодня штуки три и вряд ли захочется пасть раскрывать.

15:43

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