Александр Селихов: "Не скажу, что при Аленичеве "Спартак" играл хуже, чем при Каррере"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что красно-белые стали более мотивированы, когда команду возглавил Массимо Каррера. Итальянец принял "Спартак" по ходу сезона, сменив Дмитрия Аленичева.

- "Спартак" стал более мотивирован с приходом Карреры, воспрял духом, - цитирует "Р-Спорт" Селихова. - Не скажу, что при Аленичеве они хуже выступали, просто где-то им больше не везло. Думаю, что сегодня будет интересная игра.

Проблемы есть у обеих команд, не только у "Спартака". У нас тоже не все гладко, пропускают игру два ключевых опорника, но у нас есть кем заменить. Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы.

Матч "Спартак" - "Амкар" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"