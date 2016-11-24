Александр Селихов: "Когда и как общаться с прессой - личное дело каждого игрока"

Голкипер Александр Селихов, подписавший контракт со "Спартаком", отметил, что он абсолютно спокойно относится к вниманию со стороны прессы. По словам 22-летнего вратаря, он ни разу не сталкивался с ситуацией, когда тренеры запрещали игрокам давать интервью.

– Запросы об интервью меня не напрягают, – приводит "Р-Спорт" слова Селихова. – Такова жизнь футболиста, который показывает какие-то результаты. То есть к этому я отношусь спокойно. Игра есть игра, а повседневная жизнь есть повседневная жизнь.

– Очень много говорят о том, что у вратарей "тонкая душевная организация", есть даже тренеры, которые категорически против того, чтобы голкипер давал интервью. Не задумывались о таком?

– Я ни разу не слышал о том, чтобы тренеры запрещали своим вратарям давать интервью. Возможно, это случается в каких-то отдельных командах, во всяком случае у нас такого никогда не происходило.

– Как относитесь к позиции Игоря Акинфеева, который дает интервью раз в 5 лет? Несмотря на количество разговоров вокруг его выступлений, он не стремится комментировать все в СМИ.

– Думаю, надоедает. У меня тоже есть такое: комментарии уже сейчас даю очень выборочно. Думаю, это личное дело Игоря, как и личное дело каждого футболиста, когда и как общаться с прессой.