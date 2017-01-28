Александр Селихов: "Хочу попасть в состав сборной России прямо сейчас"

Новичок "Спартака" Александр Селихов уверен, что может попасть в состав сборной России к 2018 году. При этом вратарь отметил, что в стране много хороших голкиперов, из-за чего конкуренция за место в национальной команде очень высока.

- Какую цель поставили перед собой на 2017 год? - вопрос Селихову.

- Самая главная - чтобы "Спартак" выигрывал.

- После подписания контракта вы сказали, что места в сборной России пока не заслужили. К какому моменту хотели бы туда попасть?

- Хочу-то прямо сейчас (усмехается). Но все зависит от того, буду ли вообще играть - и как. Хороших вратарей в России очень много, и конкуренция за место в национальной команде очень высока.

- Как у вас сложились отношения с Черчесовым в "Амкаре"?

- Они были нормальные, рабочие. Без какого-либо недопонимания. Как и с Гинтарасом Стауче, тренером вратарей в штабе Черчесова. Очень хороший специалист.

- Реалистично ли, считаете, попасть на ЧМ-2018?

- Думаю, да. Все зависит от меня. (Игорь РАБИНЕР)

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