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Александр Селихов: "До конкретики с "Зенитом" не дошло"

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Александр СЕЛИХОВ.Александр Селихов: "В игре ты должен быть зверем"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что к нему действительно был интерес со стороны "Зенита" перед переходом в состав красно-белых. Экс-игрок "Амкара" в декабре подписал контракт с московской командой на 4,5 года. 

– Насколько соответствовали истине разговоры об интересе "Зенита"?

– Мне говорили, что подобное имело место. Но до конкретики не дошло.

– В итоге "Зенит" взял Лунева. У вас с ним будет заочное соперничество вратарей нового поколения.

– Мне предстоит соперничество с самим собой. И моя задача – чтобы "Спартак" всегда выигрывал. Вернее, не моя, а наша – на первом месте у меня команда. А свое "я" – на последнем. (Игорь РАБИНЕР)

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