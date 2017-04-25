Александр Сапета: "Урал" будет биться против "Спартака" в любом состоянии"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета отметил, что "Урал" будет биться против "Спартака" в матче 25-го тура чемпионата России в любом состоянии. По его словам, команда хочет отобрать очки у красно-белых.

- Буду болеть за "Урал". Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у "Спартака", - приводит "Спорт FM" слова Сапеты. - Думаю, что "Урал" не выйдет против "Спартака" с дрожащими коленками. "Урал" в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с "Зенитом".

Напомним, матч "Спартак" - "Урал" состоится 25 апреля. Начало встречи - 19:30. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этого поединка.