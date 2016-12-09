Александр Самедов: "Я не ухожу в "Спартак" за деньгами. Это вообще не моя инициатива"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов во время прощального ужина объяснил болельщикам, приехавшим к его ресторану в Сокольниках, почему он решил уйти в "Спартак". По словам 32-летнего хавбека, это вообще не его инициатива.

– "Локомотив" – это клуб, в котором я выиграл два Кубка, две бронзы, – цитирует Самедова sportbox.ru. – Я очень дорожу теми восемью годами, что провел здесь! Да, я воспитанник "Спартака", но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива.

У меня есть действующий контракт, хороший контракт. Когда мне позвонили из "Спартака", я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция "Локомотива" на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу. Планирую ли закончить карьеру в "Спартаке"? Думаю, да, мне уже 32 года.