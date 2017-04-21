Александр Самедов: "Я не имею права считать, что "Спартак" уже чемпион"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что называть красно-белых чемпионами еще рано, несмотря на победу над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России. По его словам, впереди у команды еще много сложных игр.

– Денис Глушаков рассказал, что после матча команда попросила зашедшего поздравить Леонида Федуна увеличить премиальные. Что-то еще особенное кричали?

– Много чего. Да просто радовались победе. Самое важное то, что победили принципиального соперника, увеличили отрыв. Все по-прежнему зависит от нас.

– То есть "Спартак" еще не чемпион?

– Я футболист, и не имею права так считать. Как можно говорить об этом? Впереди еще семь туров, это 21 очко. Едем в Ростов, все знают, насколько это организованный коллектив. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Александра Самедова