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Александр Самедов: "В следующем матче "Спартаку" надо сыграть намного сильнее"

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Воскресенье. Москва. "Спартак" – "Анжи" – 1:0. 67-я минута. Эмоции Александра САМЕДОВА.Александр Самедов: "Эмоций после гола было очень много. Внутри все бурлило"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, вызванный в состав сборной России на контрольные матчи, отметил, что красно-белым необходимо прибавлять. По его словам, впереди еще много матчей.

– Ничья с "Анжи" не устраивала "Спартак". Волнение из-за того, что не удавалось забить, захлестывало?

– Чем ближе финальный свисток, тем больше нервничали. Создавали остроту, не получалось пробить Юрченко. Слава богу, что все завершилось благополучно, "Спартак" набрал три очка.

– Восемь очков отрыва от ЦСКА и "Зенита" – серьезный задел?

– Вся борьба еще впереди, и все в команде это понимают. 11 туров – это 33 очка. Сейчас надо готовиться к следующему матчу и сыграть намного сильнее, чем с "Анжи". Нам надо прибавлять. (Сергей АСТАХОВ)

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