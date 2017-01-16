18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "В плане возраста не собираюсь никому ничего доказывать"

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Новичок "Спартака" Александр Самедов в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что уверен в том, что сможет принести пользу команде. По словам 32-летнего хавбека, он хочется влиться в коллектив с первого же дня пребывания в клубе.

- В любом случае, самым лучшим ответом будет моя игра, - подчеркнул Самедов. - Я не собираюсь никому ничего доказывать в плане того, старый я или не старый - я себя прекрасно чувствую. Знаю свои лучшие качества и намерен приносить пользу команде. Думаю, у меня отлично все получится. С первого дня хочу работать в общей группе и влиться в коллектив, чтобы все было хорошо.

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http://www.spartak.com/main/news/98117/

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