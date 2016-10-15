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Александр Самедов: "Сейчас "Локомотиву" нужна просто одна победа"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов после ничьей с "Амкаром" в 10-м туре чемпионата России (0:0) отметил, что красно-зеленые приезжали в Пермь за победой. Также он считает, что его команде сейчас нужно просто одержать одну победу.

– Матчи в Перми всегда тяжелые, но мы приезжали за победой, – цитирует пресс-служба клуба Самедова. – Игра в атаке не получилась. Не смогли создать что-то опасное у ворот соперника. Розыгрыш штрафного? Это домашняя заготовка. Жаль, что не выжали из эпизода максимум, хотя Баринов пробил здорово. Наверное, при других обстоятельствах ничья в Перми была бы нормальным исходом, но не сейчас. Будем двигаться дальше и готовиться к ЦСКА. Нужно добиться результата. Сейчас нужен именно он – просто одна победа.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14036

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