10:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "При таком уровне зарплат в России нет смысла ехать в другую страну"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" выразил мнение, что российские футболисты не уезжают в европейские клубы из-за высокого уровня зарплат в России.

– Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

– Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.

– Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?

– Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: "Да, это действительно так". Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться и скоро все изменится.

Дополнительная информация

http://www.aif.ru/sport/person/aleksandr_samedov_ne_futbolisty_vinovaty_v_svoih_vysokih_zarplatah

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КОММЕНТАРИИ (7)
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crazysun78

echo2011, мдаа, еще не всех недалеких передавили оказывается...

12:27

serzheo

echo2011___ Не переживай, еще газа с нефтью накачаем.

12:02

serzheo

Ну и правильно, нечего там делать. Хоть кого-то удержать получается. В хоккее уже на раздавали своих, в итоге сборной нет, и звезд не видим.

12:01

echo2011

Еще парочка операций типа "Донбасснаш",и денег точно не останется.

11:58

valera074

" Таити , Таити ... Не были мы ни на каком " таити " ! Нас и здесь неплохо кормят ! "... ;о)

11:50

Luch-Energy

Зарплаты должны быть на уровне чемпионата Чехии, Словакии или Румынии.

11:43

abs68

это не зарплата у футболистов высокая, а у остальных очень низкая

11:34

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