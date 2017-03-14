Александр Самедов: "При таком уровне зарплат в России нет смысла ехать в другую страну"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" выразил мнение, что российские футболисты не уезжают в европейские клубы из-за высокого уровня зарплат в России.
– Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?
– Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.
– Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?
– Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: "Да, это действительно так". Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться и скоро все изменится.
Дополнительная информация
http://www.aif.ru/sport/person/aleksandr_samedov_ne_futbolisty_vinovaty_v_svoih_vysokih_zarplatah
crazysun78
echo2011, мдаа, еще не всех недалеких передавили оказывается...
12:27
serzheo
echo2011___ Не переживай, еще газа с нефтью накачаем.
12:02
serzheo
Ну и правильно, нечего там делать. Хоть кого-то удержать получается. В хоккее уже на раздавали своих, в итоге сборной нет, и звезд не видим.
12:01
echo2011
Еще парочка операций типа "Донбасснаш",и денег точно не останется.
11:58
valera074
" Таити , Таити ... Не были мы ни на каком " таити " ! Нас и здесь неплохо кормят ! "... ;о)
11:50
Luch-Energy
Зарплаты должны быть на уровне чемпионата Чехии, Словакии или Румынии.
11:43
abs68
это не зарплата у футболистов высокая, а у остальных очень низкая
11:34