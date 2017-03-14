Александр Самедов: "При таком уровне зарплат в России нет смысла ехать в другую страну"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" выразил мнение, что российские футболисты не уезжают в европейские клубы из-за высокого уровня зарплат в России.

– Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

– Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.

– Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?

– Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: "Да, это действительно так". Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться и скоро все изменится.