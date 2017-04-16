Александр Самедов: "Переживал из-за первого нереализованного момента"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) выразил несогласие с нападающим питерцев Артемом Дзюбой, который заявил, что "чемпионская гонка закончена", передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Футболист подчеркнул, что тяжело выходить со скамейки запасных на такой матч.



– Для вас, наверное, это особенная победа. Ведь сначала ваша ошибка на фланге привела к пропущенному голу, но потом вы принесли точным ударом команде победу.

– Может, и так. Но думаю, это не совсем ошибка, ведь я потерял мяч почти в центре поля... Хотя, если считаете, что это ошибка, пусть будет так. Слава Богу, что удалось забить победный гол потом!

– У вас еще и нереализованный момент был сразу после того, как вы вышли...

– Вот как раз больше из-за него я и переживал. Не забил сразу, расстроился, потому что такие хорошие возможности нужно реализовывать. Не надо, наверное, было бить на силу. Очень тяжело входить в такой матч.

– "Спартак" – чемпион?

– (Улыбается). Еще нет.

– Но Дзюба сказал, что гонка закончилась.

– Это Артем так считает. А у нас впереди тяжелый матч в Ростове, все мысли о нем.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"