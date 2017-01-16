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Александр Самедов: "Переход в "Спартак" - глобальное событие для меня"

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Новичок "Спартака" Александр Самедов в интервью пресс-службе красно-белых подчеркнул, что намерен оправдать ожидания болельщиков. По словам 32-летнего полузащитника, возвращение в "Спартак" для него – глобальное событие.

– Конечно, прежде всего, почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь, потому что прошло 12 лет, и для меня это такое очень глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Самедова. – Испытал волнение и, конечно же, я очень рад, что вернулся. Намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Наверное, только со мной могло такое произойти, что спустя 12 лет вернулся.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98117/

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