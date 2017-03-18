20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Очень расстроен, что не получилось забить "Локомотиву"

0
0
0
0
6

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) выразил мнение, что красно-белые были ближе к победе в этой встрече. 32-летний хавбек вернулся в "Спартак" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно.

- Жалко, что не получилось победить, - цитирует ТАСС Самедова. - Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4107142

0
0
0
0
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

mallwen

Не день Бэкхэма...

21:15

KAI-Z

Не переживай Александр. Впереди ещё десять матчей. Ты ещё забьёшь! Держись!

21:11

rashlim

После этой игры болелы "Локо" его не освистывать должны, а на руках носить.

21:06

Versus67

Зато Ари крассавЭлло))).

21:06

redgy

Спасибо, что сыграл за Локо в этом матче!

20:52

waleriy

Ужасная "игра" , надеюсь в последующем исправишся.

20:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ