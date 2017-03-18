Александр Самедов: "Очень расстроен, что не получилось забить "Локомотиву"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) выразил мнение, что красно-белые были ближе к победе в этой встрече. 32-летний хавбек вернулся в "Спартак" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно.

- Жалко, что не получилось победить, - цитирует ТАСС Самедова. - Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом.