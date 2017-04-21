Александр Самедов: "О ЦСКА не думаем, все мысли "Спартака" - о "Ростове"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что команда серьезно готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против "Ростова". По его словам, тренерский штаб красно-белых должен подобрать варианты для того, чтобы распечатать ворота донской команды, которая не пропускает пять туров подряд.

- Понимаете, как вообще можно забить этой команде?

– Это тяжело сделать, но тренерский штаб нам подскажет. Время на изучение соперника еще есть, мы сможем подготовиться.

– У вас не очень хорошие воспоминания о "Ростове" еще с локомотивских времен. Помните тот самый матч, когда поражение в Ростове похоронило надежды на титул? Есть ли желание вернуть должок?

– Тогда поражение воспринималось очень тяжело, но это уже пройденный этап. Сейчас другой чемпионат. Самое главное – победа, а не прошлое. Тогда мы сами были виноваты в поражении. Неприятно вспоминать, как упустили золото, но сейчас новая история.

– О дерби с ЦСКА уже думаете? О том, что можно взять титул на стадионе главного врага?

– Нет, сейчас все мысли о “Ростове". Мне сейчас сложно оценивать вероятность того, когда мы можем выиграть золото. В голове только одна мысль – безумно хочется стать чемпионом! (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полное интервью Александра Самедова