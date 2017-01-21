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Александр Самедов: "Не говорил Каррере, что я с детства за "Милан"

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Новичок "Спартака" полузащитник Александр Самедов рассказал о переходе в московский клуб. Хавбек отметил потенциал красно-белых и добавил, что готов упорно работать, чтобы принести пользу команде Массимо Карреры.

– В команде меня встретили отлично, представили, все прошло позитивно, – приводит ТАСС слова Самедова. – Пока не было времени поговорить с Каррерой отдельно, но думаю, что все впереди. Уже успел провести несколько занятий вместе с новыми партнерами, и первое, что бросилось в глаза, – интенсивность: долгих объяснений нет, все происходит быстро. Также бросилось в глаза, что в "Спартаке" много техничных футболистов.

Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне – это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за "Милан".

Где тренер меня видит, там и буду. Очень рад, что девятнадцатый номер не был занят и я смог его взять. За долгое время я прикипел к этому номеру и хотел играть именно с ним на футболке.

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http://tass.ru/sport/3959703

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