Александр Самедов: "На Слуцкого не обижаюсь. Это детский сад"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что не держит обиды на бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого за то, что не имел достаточной практики на Euro-2016. По его словам, 20 минут в матче с Уэльсом (0:3) останутся у него в памяти на всю жизнь.

– Если из "Спартака" вы ушли после покупки Быстрова, то сборную России ждали до последнего, много лет не принимая предложений из Азербайджана. И в 27 лет добились своего.

– Да, мне предлагали выступать за Азербайджан, но принял другое решение. Потому что очень хотел сыграть на чемпионатах мира и Европы. В итоге турниры сложились неудачно, но никогда их не забуду. Пусть даже на Euro это были 20 минут с Уэльсом. Но для меня это было очень важно.

– На Леонида Слуцкого за недоверие не обижены?

– Какие могут быть обиды? Обиды – это детский сад. Человек выбрал тех футболистов, которых посчитал нужным. Вот и все. В любом случае, хотел, чтобы наша сборная выступила как можно лучше, и очень сильно переживал. (Игорь РАБИНЕР)